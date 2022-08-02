Данни подтвердил свое участие в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни подтвердил свое участие в матче легенд «Спартака» и «Зенита».

«Да, я буду участвовать в этой игре 2 сентября. Для меня огромная честь снова надеть майку «Зенита». В этом клубе я провел много хорошего времени и тот период в жизни доставил мне много радости. Горд, что снова буду представлять «Зенит». Всех обнимаю», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

Второй ретро-матч пройдет 2 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» перед матчем 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (4 сентября).

В первой игре легенд клубов победу одержали петербуржцы со счетом 2:0.