Глебов: «Матч со «Спартаком» провели неплохо. Заслуженная победа»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал итог матча 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (3:2). По его словам, победа была заслуженной.

— Вы супер бодро начали, а потом показалось, что инициатива перешла к «Спартаку». Как можешь объяснить это? Может, на поле казалось иначе.

— Начали хорошо, забили гол, полностью контролировали игру минут 20-25 или чуть поменьше. Пропустили и чуть-чуть подсели, не могли выйти в прессинг, оборонялись на своей половине поля. Понятно, было немного тяжеловато, ушли на перерыв. В перерыве сделали поправки. Считаю, что матч провели неплохо. Заслуженная победа.