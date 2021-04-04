Комбаров — о матче с «Ростовом»: «Спартак» едет за победой. Они могут забрать чемпионство»
Полузащитник «Крыльев Советов», бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и «Ростовом».
«Красно-белые едут в Ростов не за одним очком, а уже тем более не за тем, чтобы формально отыграть матч, — сказал Комбаров «СЭ». — «Спартак» едет за победой, у них есть все шансы для этого. Сегодня буду смотреть и болеть за них. Еще с начала сезона я говорил, что «Спартак» — это один из претендентов на чемпионство. Несмотря на разрыв по очкам, игр еще много и все возможно. Я не вижу большой разницы в классе между «Спартаком» и «Зенитом». Думаю, что этот отрыв может сократиться и чемпионство заберут красно-белые», — заявил Комбаров.
Матч «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 4 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Команда Доменико Тедеско с 44 очками занимает второе место в чемпионате России. «Ростов» — 37 баллов и седьмая строчка.
(Артем Бухаев)
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