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Аршавин: «Мусаеву не стоило получать лицензию. Без нее результаты «Краснодара» были лучше»

12:38
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Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 24-го тура Тинькофф-РПЛ с «Ахматом» (0:5).

«Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную деревянную телегу. Всё вроде красиво строилось и развалилось в один сезон. Не видно концепции того, что играют свои воспитанники. Легионеры не всегда показывают тот уровень, который хочется. От этого получаются неразбериха и растерянность. Непонятная ситуация с вратарем в начале весенней части. Это всё сложилось воедино.

Мусаеву, наверное, не стоило получать лицензию. Без нее результаты были лучше. Пропала стройность, все сами по себе, оборона трещит по швам. Появился Сафонов, и казалось, что вратарская проблема уйдет. Но 5 голов больно сказываются по уверенности голкипера. Матвею дальше надо продолжать работать и возвращаться в ту форму, которая у него есть", — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в субботу, 3 апреля, главный тренер «Краснодара» Мусаев покинул свой пост после поражения в игре с «Ахматом».

«Краснодар», набрав 34 очка в 24 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф-РПЛ.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1334930_Andrej_Arshavin__v_efire_Match_TV_Situacija_v_Krasnodare_pohozha_na_staruju_razvalennuju_derevannuju_telegu

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