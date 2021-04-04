Аршавин: «Мусаеву не стоило получать лицензию. Без нее результаты «Краснодара» были лучше»

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 24-го тура Тинькофф-РПЛ с «Ахматом» (0:5).

«Ситуация в «Краснодаре» похожа на старую разваленную деревянную телегу. Всё вроде красиво строилось и развалилось в один сезон. Не видно концепции того, что играют свои воспитанники. Легионеры не всегда показывают тот уровень, который хочется. От этого получаются неразбериха и растерянность. Непонятная ситуация с вратарем в начале весенней части. Это всё сложилось воедино.

Мусаеву, наверное, не стоило получать лицензию. Без нее результаты были лучше. Пропала стройность, все сами по себе, оборона трещит по швам. Появился Сафонов, и казалось, что вратарская проблема уйдет. Но 5 голов больно сказываются по уверенности голкипера. Матвею дальше надо продолжать работать и возвращаться в ту форму, которая у него есть", — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в субботу, 3 апреля, главный тренер «Краснодара» Мусаев покинул свой пост после поражения в игре с «Ахматом».

«Краснодар», набрав 34 очка в 24 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф-РПЛ.