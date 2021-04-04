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«Урал» — «Арсенал»: где смотреть онлайн трансляцию матча

12:30
«Урал» на своем поле примет тульский «Арсенал». Фото ФК «Арсенал» Тула
«Урал» на своем поле примет тульский «Арсенал». Фото ФК «Арсенал» Тула
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В воскресенье, 4 апреля, состоится матч 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет тульский «Арсенал». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В очном противостоянии «Арсенал» не проигрывает сопернику во всех турнирах с апреля 2019 года. Последние два матча в РПЛ завершились победами туляков.

Следить за матчем «Урал» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Арсенал»

Урал — Арсенал Т

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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