«Команда только накануне собралась в полном составе». Николич — о победе «Локомотива» над «Уфой»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Уфой» (1:0) в матче 11-го тура РПЛ прокомментировал этот результат. Решающий гол вице-чемпион провел во втором тайме: вышедший на замену Зе Луиш заставил ошибиться вратаря Александра Беленова, а Гжегож Крыховяк отправил мяч в ворота.
— Поздравляю команду с победой, была тяжелая игра, — сказал Николич. — С «Уфой» всегда нелегко играть, матчи малорезультативные — 0:0, 1:0. Взяли важные три очка, одержали четвертую победу подряд, двигаемся дальше. Важно, что снова не пропустили. Было тяжело, только вчера команда собралась в полном составе, когда все вернулись из сборных. Перед стартом в Лиге чемпионов важно было победить. (Дмитрий Гирин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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