Колумбийский защитник Аларкон на правах аренды перешел в «Динамо» из Махачкалы

Махачкалинское «Динамо» арендовало полузащитника «Патриотаса» Андреса Аларкона, сообщает пресс-служба российского клуба.

До перехода в «Динамо» 24-летний футболист выступал на правах аренды за «Депортиво Пасто», которому махачкалинцы выплатили компенсацию. Отмечается, что по условиям соглашения «Динамо» может выкупить полузащитника у «Патриотаса».

«Я — Андрес Аларкон. Я рад находиться здесь и надеюсь увидеть вас в скором времени и выиграть вместе много матчей! Обнимаю», — сказал футболист на видео, опубликованном в Telegram-канале «Динамо».

На счету футболиста 46 матчей за «Патриотас» во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 1 результативной передачей. За «Депортиво Пасто» Аларкон сыграл в 27 встречах, забив 5 мячей.

Также Аларкон выступал за олимпийскую сборную Колумбии на Панамериканских играх 2023 года, где провел четыре матча и забил один гол.