ЦСКА подписал полузащитника «Наполи» Поповича

Полузащитник «Наполи» Матия Попович перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

19-летний серб подписал контракт на три сезона. Он будет выступать за ЦСКА под 20-м номером.

Попович перешел в «Наполи» из «Партизана» в январе 2024 года. Он не провел ни одного матча за основную команду неаполитанцев. За молодежную команду «Наполи» полузащитник забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи в 26 матчах.