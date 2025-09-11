Смолов: «Поступали предложения, но не очень устраивали. Были клубы из Греции, Кипра, Арабских Эмиратов»

Нападающий «Броук Бойз» Федор Смолов рассказал, что к нему проявляли интерес команды, выступающие в еврокубках.

— Что за заграничные клубы хотели тебя подписать?

— Поступали предложения, но не очень устраивали. Были клубы, которые выступают в еврокубках. Какие страны? Греция, Кипр, Арабские Эмираты.

— Сейчас сохраняется интерес?

— Уже нет. Есть какие-то новые предложения, но уже не вступаю в дискуссию.

— Почему?

— Просто речь идет о переезде в другую страну, которая не самая привлекательная.

— Ари мог бы еще попылить в РПЛ?

— Конечно, он говорит что наберет форму и хочет в премьер-лигу.

Смолов в сезоне-2024/25 стал чемпионом России вместе с «Краснодаром», после чего покинул клуб. В августе форвард присоединился к медийной команде «Броук Бойз».

Ранее в своей карьере Смолов также играл за московское «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и «Сельту».