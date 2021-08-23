Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на предложение Россйского футбольного союза (РФС) отказаться от лимита на легионеров.

«Я категорически против! Нужно разрешить РПЛ использовать только два легионера! В первом дивизионе нужно вообще убрать легионеров. Для меня это решение неприемлемо, как для профессионала футбола. Все говорят, как зачарованные, что чем больше легионеров, тем лучше. А где они будут играть? На скамейке запасных? Мы скоро вообще не будет приглашать в сборную российских воспитанников. Будут они играть только во второй лиге! Потому что первая лига тоже потребует увеличить количество легионеров.

Наши спортивные школы при таком раскладе не нужны. Зачем? Если мы можем иностранцев приглашать. Они будут играть", — сказал Кавазашвили «СЭ».

Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Одним из пунктов был — отмена лимита на легионеров. Ограничение действует с 2005 года.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.