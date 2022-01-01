Колосков: «Все новые футболисты «Спартака» не усилят команду»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о трансферах «Спартака». Красно-белые подписали уже четырех футболистов: нападающего Шамара Николсона, защитника Леона Классена, вратаря Илью Свинова и полузащитника Даниила Хлусевича.
«Дело в том, что двух игроков подписали, когда нового тренера Ваноли еще не было. Порой, главных вообще не спрашивают нужен футболист или нет. Такая вот у нас практика, в «Локомотиве» так делают, теперь и в «Спартаке». Не факт, что Классена и Николсона купили после разговора с тренером. Было бы хорошо, если бы эти игроки были одобрены самим Ваноли. Странно, что они отпускают Ломовицкого, а ему на замену берут каких-то непонятных футболистов. «Спартак» купил игроков не для усиления. В моем понимании красно-белым нужны мастеровитые игроки. Одному может быть 30 лет, а он условный Коноплянка. Другому 19, может он и перспективный. Дело не в возрасте, а в мастерстве. Как «Спартак» подготовится на зимних сборах, так и сыграют во второй части сезона. Если будет понятная система игры, то, конечно, красно-белые будут всех выигрывать. Кто бы ни пришел или ушел, основа остается. В этой основе есть много квалифицированных футболистов», — сказал Колосков «РБ Спорт».
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 23 очка.
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