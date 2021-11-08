Колосков о назначении Прядкина: «Его новая должность не имеет прикладного значения для нашего футбола»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» назначение Сергея Прядкина на должность советника президента УЕФА.
«К Прядкину такой интерес, будто его назначили в Организацию Объединенных Наций. Его новая должность в УЕФА говорит о том, что он молодец. Зарекомендовал себя толковым, видным специалистом на работе в ассоциации профессиональных футбольных лиг Европы. К тому же сказался четырнадцатилетний опыт работы в РПЛ. Должность советника главы УЕФА — знак уважения Российскому Футбольному Союзу и персонально Прядкину. Но это событие не имеет никакого прикладного значения для развития российского футбола. С точки зрения престижа новость радостная, ведь всего в Европе 55 ассоциаций, а выбрали представителя России», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Сергей Прядкин ушел с поста президента Российской премьер-лиги 5 октября 2021 года после 14 лет работы в организации.
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