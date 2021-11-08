Ковалевски о ничьей с «Локомотивом»: «В «Спартаке» нет игры, это результат тренерского штаба»

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски прокомментировал «СЭ» ничью в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Команда достигает волевых ничьих в таких играх, как в дерби с «Локомотивом». Это свидетельствует об улучшении менталитета в команде, что игроки не растеряли свои бойцовские качества. Но отсутствует игра со спортивной точки зрения, «Спартак» не может переиграть сильнейшие команды, не до конца использует свой потенциал в тактическом плане, это говорит о работе тренерского штаба. Реальный потенциал команды на сегодняшний день намного выше, чем сегодня показывают результаты клуба», — сказал Ковалевски в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

После 14 туров «Спартак» (19 очков) идет девятым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, «Локомотив» (25 очка) занимает 4 место.