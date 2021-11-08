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Компания City Football Group приостановила переговоры о покупке акций «Спартака»

13:10
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Компания City Football Group приостановила переговоры о покупке акций «Спартака», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, представителей компании не устроила стратегическая оценка клуба.

2 ноября появилась информация, что City Football Group (CFG), владеющая в том числе «Манчестер Сити», ведет переговоры со «Спартаком» о покупке части акций клуба.

Трое английских представителей холдинга уже посетили матч «Спартак» — «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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