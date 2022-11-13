«Локомотив» объявил о назначении Галактионова главным тренером

Михаил Галактионов назначен главным тренером «Локомотива», сообщает пресс-служба клуба. Контракт будет действовать до конца сезона-2023/24 с возможностью продления.

Отмечается, что по согласованию с РФС Галактионов останется на должности главного тренера молодежной сборной России по футболу (U-21).

11 ноября 38-летний специалист объявил об уходе с поста главного тренера «Нижнего Новгорода», в котором работал с июня 2022 года. Команда находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками.

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.