Мелкадзе: «Сравнить с Игуаином можно только лысиной»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ против «Химок» (2:0).

— Нобоа нет, половина созидания нет, потому что на нем построена большая часть игры, это ни для кого не секрет. Мне нравится в «Сочи».

— Вы забили гол, могли еще. Можно ли вас сравнить с Игуаином?

— Сравнить с Игуаином можно только лысиной. Для того, чтобы достигнуть его уровня, нужно работать 24 на 7.

— Так кто же сейчас возглавляет тренерский штаб?

— Клуб в ближайшее время все объявит. Мы не комментируем по просьбе руководства.