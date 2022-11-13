РФС: Галактионов будет совмещать работу в «Локомотиве» и молодежной сборной России

Михаил Галактионов будет совмещать должности главного тренера в «Локомотиве» и молодежной сборной России, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

13 ноября Галактионов был утвержден на посту главного тренера московского клуба.

Сезон он начинал в должности главного тренера «Нижнего Новгорода», но недавно покинул нижегородский клуб.

Галактионов работает с молодежной сборной России с 2018 года. Отметим, что на данный момент команда решением ФИФА и УЕФА отстранена от международных соревнований.