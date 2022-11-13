РФС: Галактионов будет совмещать работу в «Локомотиве» и молодежной сборной России
Михаил Галактионов будет совмещать должности главного тренера в «Локомотиве» и молодежной сборной России, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
13 ноября Галактионов был утвержден на посту главного тренера московского клуба.
Сезон он начинал в должности главного тренера «Нижнего Новгорода», но недавно покинул нижегородский клуб.
Галактионов работает с молодежной сборной России с 2018 года. Отметим, что на данный момент команда решением ФИФА и УЕФА отстранена от международных соревнований.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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13 тур
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15 тур
16 тур
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18 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|5 : 1
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|0 : 2
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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