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Колосков: «Нет сомнений в том, что «Зенит» никому не уступит первое место РПЛ»

Колосков не сомневается, что «Зенит» выиграет чемпионат России в этом сезоне
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (3:1).

«Зенит» играл с большим преимуществом. Они показали высокий класс. По сути дела, давали мастер-класс «Краснодару», особенно в первом тайме. Показывали молодым футболистам, как нужно играть. После двух голов и замен, которые были сделаны, «Краснодар» немного ожил. Молодые футболисты «Краснодара» выглядели достойно — это очень хорошо. Мне это понравилось. Но ни о каких победах там не должно идти и речи. Нельзя назвать «Зенит» чемпионом досрочно. Чемпион определяется по итогу всего чемпионата. У меня сомнений нет в том, что «Зенит» никому не уступит первое место", — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В турнирной таблице «Зенит» лидирует с 58 очками после 26 туров и оторвался от «Динамо» на шесть очков.

В следующем туре «Зенит» дома примет «Локомотив». Матч пройдет в субботу, 30 апреля. «Динамо» сыграет против «Урала».

Футбол
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
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