Колосков: «Нет сомнений в том, что «Зенит» никому не уступит первое место РПЛ»

Колосков не сомневается, что «Зенит» выиграет чемпионат России в этом сезоне

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (3:1).

«Зенит» играл с большим преимуществом. Они показали высокий класс. По сути дела, давали мастер-класс «Краснодару», особенно в первом тайме. Показывали молодым футболистам, как нужно играть. После двух голов и замен, которые были сделаны, «Краснодар» немного ожил. Молодые футболисты «Краснодара» выглядели достойно — это очень хорошо. Мне это понравилось. Но ни о каких победах там не должно идти и речи. Нельзя назвать «Зенит» чемпионом досрочно. Чемпион определяется по итогу всего чемпионата. У меня сомнений нет в том, что «Зенит» никому не уступит первое место", — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В турнирной таблице «Зенит» лидирует с 58 очками после 26 туров и оторвался от «Динамо» на шесть очков.

В следующем туре «Зенит» дома примет «Локомотив». Матч пройдет в субботу, 30 апреля. «Динамо» сыграет против «Урала».