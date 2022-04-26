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Игонин: «Чемпионская гонка еще существует, и хочется, чтобы она продолжалась»

Игонин заявил, что не только у «Динамо» есть математические шансы на первое место
Роман Шишов
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал ситуацию с чемпионской гонкой в РПЛ.

25 апреля «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3:1 и оторвался от «Динамо» на 6 очков.

— Чемпионская гонка еще существует. Даже у других команд, не только у «Динамо», есть математические шансы на первое место. Для интереса, интриги чемпионата хочется, чтобы гонка продолжалась, — цитирует Игонина «РБ Спорт».

— Чтобы «Зенит» не стал чемпионом, ему нужно набрать меньше 6 очков в оставшихся 4 играх. Это реально?

— Все реально. Понятно, что «Зенит» фаворит, он доминирует в российском футболе, но на сегодняшний день команда еще не стала чемпионом.

— Как вам Сергеев в «Зените»?

— Питерцы ведут грамотную трансферную политику. Прежде всего, это происходит из-за того, что руководство и главный тренер друг друга понимают. Сергей Богданович работает уже давно, добивается хороших результатов в РПЛ, и все футболисты, которые ему нужны, приобретаются. Что касается Сергеева, то он еще пригодится.

— Константин Генич выиграл спор у Артема Дзюбы, по поводу голов Сергеева в сезоне. На что бы вы поспорили с Дзюбой?

— Для начала надо, чтобы Дзюба мне предоставил возможность с ним поспорить. Лично для меня нет никакого смысла с ним спорить.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-igonin-chempionskaya-gonka-eshhe-sushhestvuet-i-hochetsya-chtoby-ona-prodolzhalas/
Алексей Игонин
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
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 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
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9
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
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