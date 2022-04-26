Игонин: «Чемпионская гонка еще существует, и хочется, чтобы она продолжалась»

Игонин заявил, что не только у «Динамо» есть математические шансы на первое место

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал ситуацию с чемпионской гонкой в РПЛ.

25 апреля «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3:1 и оторвался от «Динамо» на 6 очков.

— Чемпионская гонка еще существует. Даже у других команд, не только у «Динамо», есть математические шансы на первое место. Для интереса, интриги чемпионата хочется, чтобы гонка продолжалась, — цитирует Игонина «РБ Спорт».

— Чтобы «Зенит» не стал чемпионом, ему нужно набрать меньше 6 очков в оставшихся 4 играх. Это реально?

— Все реально. Понятно, что «Зенит» фаворит, он доминирует в российском футболе, но на сегодняшний день команда еще не стала чемпионом.

— Как вам Сергеев в «Зените»?

— Питерцы ведут грамотную трансферную политику. Прежде всего, это происходит из-за того, что руководство и главный тренер друг друга понимают. Сергей Богданович работает уже давно, добивается хороших результатов в РПЛ, и все футболисты, которые ему нужны, приобретаются. Что касается Сергеева, то он еще пригодится.

— Константин Генич выиграл спор у Артема Дзюбы, по поводу голов Сергеева в сезоне. На что бы вы поспорили с Дзюбой?

— Для начала надо, чтобы Дзюба мне предоставил возможность с ним поспорить. Лично для меня нет никакого смысла с ним спорить.