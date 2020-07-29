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Кокорин, скорее всего, останется в «Сочи». «Локомотив» отказался по футбольно-политическим причинам

16:44
Александр Кокорин (слева) против защитника «Локо» Мурило. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин (слева) против защитника «Локо» Мурило. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», «Локомотив» принял решение отказаться от форварда Александра Кокорина по «футбольно-политическим», а не по финансовым причинам.

На данный момент наиболее вероятное развитие событий — Кокорин останется в «Сочи». Там он сейчас и находится, тренируясь с командой в рамках еще действующего до 31 июля контракта. Вариант с «Зенитом» также остается реальным. Непонятно, насколько футбольно-политические причины способны повлиять на «Спартак», который тоже хочет позвать нападающего. (Дмитрий Симонов)

Во второй части сезона-2019/20 29-летний Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды и провел в РПЛ 10 матчей, забил 7 мячей и сделал 2 голевые передачи.

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