Коченков остался недоволен судейством после матча с «Ахматом»

Вратарь «Локомотива» Антон Коченков прокомментировал результат матча 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Учитывая, что в прошлом матче я не играл, мое состояние было нормальным. Капитанская повязка — это дополнительная ответственность. Перед матчем Марко Николич подошел ко мне и спросил, готов ли я быть капитаном. Ответил утвердительно, — рассказал Коченков в интервью пресс-службе «Локо». — Матч получился очень тяжелым. Мое субъективное мнение — судейство в этой встрече было неоднозначным. На мой взгляд, нас очень плохо судили, что добавляло трудностей. Моменты были, можно было выиграть. Хорошо, что судейство не обернулось чем-то похуже».