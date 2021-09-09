Форвард «Локомотива» Камано вернулся из Гвинеи в Москву после военного переворота в стране

Форвард «Локомотива» Франсуа Камано вернулся из Гвинеи в Москву после того, как в стране произошел военный захват власти, сообщает официальный Telegram-канал московского клуба.

«Сразу с самолета Камано отправился на стадион, где проведет тренировку по индивидуальному графику. Завтра Франсуа присоединится к команде на предыгровом занятии перед встречей с «Крыльями Советов», — говорится в сообщении.

Ранее, 5 сентября, вооруженные группировки взяли в плен президента Гвинеи Альфу Конде. Повстанцы объявили о закрытии границ государства и об отмене конституции.

25-летний Камано в интервью «СЭ» подтвердил, что не мог выехать из Гвинеи.

Свой ближайший матч «Локомотив» проведет в Тинькофф чемпионате России 11 сентября против «Крыльев Советов».