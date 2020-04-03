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Клубы РПЛ проводят совместную видеоконференцию. «Ахмат» показал, как это выглядит

15:09
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В настоящее время клубы РПЛ проводят общее собрание в формате видеоконференции, сообщил «Ахмат» в Instagram.

От грозненского клуба в собрании принимает участие вице-президент и генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

Ранее руководство РПЛ приняло решение отложить возобновление матчей турнира до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

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