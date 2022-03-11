Семак сообщил, что Клаудиньо и Кузяев готовы к матчу с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов перед матчем 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов».

«Клаудиньо хорошо себя чувствует и готов к предстоящему матчу. Далер тренируется в общей группе и готов сыграть, — цитирует тренера сайт клуба. — Не думаю, что команда сильно изменилась за зиму: кто-то ушел, кто-то пришел, но в общем состав остался примерно тем же. Новички качественно заменили футболистов, которые покинули команду».

Также Семак рассказал о сроках восстановления голкипера Даниила Одоевского, который на разминке перед матчем с «КАМАЗом» повредил связки на пальце.

«В течение нескольких недель он будет заниматься вместе с полевыми игроками, потому что пока его состояние не позволяет ему работать по вратарской программе. Ноги у него целы — это важно. Что касается сроков, то несколько недель ему придется пропустить, это точно», — добавил тренер.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 20 матчах.