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Сегодня, 14:22

Семак сообщил, что Клаудиньо и Кузяев готовы к матчу с «Крыльями Советов»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов перед матчем 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов».

«Клаудиньо хорошо себя чувствует и готов к предстоящему матчу. Далер тренируется в общей группе и готов сыграть, — цитирует тренера сайт клуба. — Не думаю, что команда сильно изменилась за зиму: кто-то ушел, кто-то пришел, но в общем состав остался примерно тем же. Новички качественно заменили футболистов, которые покинули команду».

Также Семак рассказал о сроках восстановления голкипера Даниила Одоевского, который на разминке перед матчем с «КАМАЗом» повредил связки на пальце.

«В течение нескольких недель он будет заниматься вместе с полевыми игроками, потому что пока его состояние не позволяет ему работать по вратарской программе. Ноги у него целы — это важно. Что касается сроков, то несколько недель ему придется пропустить, это точно», — добавил тренер.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 20 матчах.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-03-11-sergey-semak-klaudino-i-kuzyaev-gotovy-k-predstoyashchemu-matchu.htm
Далер Кузяев
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ФК Крылья Советов (Самара)
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2
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3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
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10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
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Артем Дзюба

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