Клотет рассказал, что его впечатлило московское метро

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, чем его впечатлило московское метро.

«До этого я побывал в метро в Лондоне. Тогда оно показалось мне глубоким. Но когда увидел метро в Москве, когда только стали спускаться... Мы с Берто подумали, что едем на другой конец Земли, в Австралию. А еще в самый первый раз мы запутались. Нам нужно было в центр по красной линии, а мы уехали в другой конец. В тот момент мы еще не умели читать по-русски и проехали семь станций. Но кто не терялся в московском метро, ха-ха?! Зато сами станции впечатляют красотой. Много раз их фотографировал и отправлял своему дяде. Он состоял в коммунистической партии и много изучает историю коммунизма. В московском метро ты все еще чувствуешь и видишь эту историю. Особенно поразила станция «Площадь Революции». Она фантастически показывает, как совместно можно прийти к чему-то. Метро в Москве не только красиво, но и безопасно. В родной Барселоне туда лучше не спускаться», — приводит слова Клотета Sport24.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 8-е место в первой лиге.