Мигицко хотел бы увидеть фильм о 40-летии победы «Зенита» в чемпионате СССР

Народный артист России Сергей Мигицко был бы рад увидеть фильм, посвященный сорокалетию победы «Зенита» в чемпионате СССР.

«Мне было бы интересно увидеть фильм про 40-летие победы «Зенита» в 1984 году в чемпионате СССР. Чемпионат тогда было нереально выиграть, такие команды сильнющие были. «Спартак», минское «Динамо», «Динамо» из Тбилиси, «Арарат», «Нефтчи». «Зенит» тогда выиграл тяжелейший чемпионат. Мне в следующем году было бы очень интересно это увидеть. А конкретно из персонажей — там был Юра Желудков, легенда нашего питерского футбола, который на самом деле мог бы быть игроком номер один. Он был очень крут. Наверняка уже кто-то забыл, как он в Москве забил Ринату Дассаеву два гола со штрафного. Как бил штрафные Желудков, никто не бил. Мне было бы интересно увидеть фильм о Юрии Владимировиче. Андрей Аршавин, наверное, молод, но это тоже интересная судьба. Или Георгий Ярцев не заслуживает о себе фильма? Ему 29 лет было, когда он в «Спартак» пришел играть», — приводит слова Мигицко ТАСС.

В настоящий момент Мигицко принимает участие в съемках фильма под рабочим названием «Федя. Народный футболист», посвященном бывшему игроку «Спартака» Федору Черенкову. В 1984 году «Зенит» впервые стал чемпионом страны.