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Сегодня, 11:18

Мигицко хотел бы увидеть фильм о 40-летии победы «Зенита» в чемпионате СССР

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Народный артист России Сергей Мигицко был бы рад увидеть фильм, посвященный сорокалетию победы «Зенита» в чемпионате СССР.

«Мне было бы интересно увидеть фильм про 40-летие победы «Зенита» в 1984 году в чемпионате СССР. Чемпионат тогда было нереально выиграть, такие команды сильнющие были. «Спартак», минское «Динамо», «Динамо» из Тбилиси, «Арарат», «Нефтчи». «Зенит» тогда выиграл тяжелейший чемпионат. Мне в следующем году было бы очень интересно это увидеть. А конкретно из персонажей — там был Юра Желудков, легенда нашего питерского футбола, который на самом деле мог бы быть игроком номер один. Он был очень крут. Наверняка уже кто-то забыл, как он в Москве забил Ринату Дассаеву два гола со штрафного. Как бил штрафные Желудков, никто не бил. Мне было бы интересно увидеть фильм о Юрии Владимировиче. Андрей Аршавин, наверное, молод, но это тоже интересная судьба. Или Георгий Ярцев не заслуживает о себе фильма? Ему 29 лет было, когда он в «Спартак» пришел играть», — приводит слова Мигицко ТАСС.

В настоящий момент Мигицко принимает участие в съемках фильма под рабочим названием «Федя. Народный футболист», посвященном бывшему игроку «Спартака» Федору Черенкову. В 1984 году «Зенит» впервые стал чемпионом страны.

Источник: https://tass.ru/sport/18510205
Футбол
ФК Зенит
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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Рубин – Кр. Советов
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Балтика – Урал
 - : -
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Краснодар – Локомотив
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Сочи – Ростов
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

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