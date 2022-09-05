Клейменов: «Зенит» был гораздо лучше «Спартака». Могло быть и хуже»

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в рамках 8-го тура РПЛ.

«Ничего не получилось. «Зенит» был гораздо лучше, поражение по делу. Счет на табло, могло быть и хуже. У «Зенита» совершенно другая команда, бразильцы делают разницу. Рано говорить о борьбе за чемпионство, первый круг не сыгран еще. Надо смотреть на вещи реально и строить команду», – сказал Клейменов «СЭ».

«Спартак» набрал 16 очков в 8 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице, «Зенит» с 20 очками остался единоличным лидером.

В следующем туре московский клуб 11 сентября сыграет в гостях против «Ростова», петербуржцы в этот же день примут «Оренбург».