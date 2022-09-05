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5 сентября, 11:11

Ковач о приглашении на матч легенд: «Конечно, приеду! Но пока мне никто не звонил»

Ковач отреагировал на приглашение «Спартака» на следующий матч легенд
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач в разговоре «СЭ» отреагировал на приглашение на следующий матч легенд.

«Конечно, приеду! Спасибо. Пока я работаю тренером. Нужно выбрать время. Но пока мне никто не звонил», — сказал Ковач «СЭ».

Ранее бывший игрок «Спартака» Ковач резко высказался о том, что его не пригласили на ответный матч легенд против «Зенита».

2 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» и «Зенит» провели второй матч легенд, который завершился победой красно-белых со счетом 2:1. В первой встрече питерцы обыграли красно-белых со счетом 2:0.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Радослав Ковач
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
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 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
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 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
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 1 : 2
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Спартак – Зенит
 1 : 2
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 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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