Ковач о приглашении на матч легенд: «Конечно, приеду! Но пока мне никто не звонил»

Бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач в разговоре «СЭ» отреагировал на приглашение на следующий матч легенд.

«Конечно, приеду! Спасибо. Пока я работаю тренером. Нужно выбрать время. Но пока мне никто не звонил», — сказал Ковач «СЭ».

Ранее бывший игрок «Спартака» Ковач резко высказался о том, что его не пригласили на ответный матч легенд против «Зенита».

2 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» и «Зенит» провели второй матч легенд, который завершился победой красно-белых со счетом 2:1. В первой встрече питерцы обыграли красно-белых со счетом 2:0.