Болельщики признали Митрюшкина лучшим игроком «Локомотива» в сентябре

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин признан лучшим игроком клуба в сентябре, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Голкипер набрал 31 процент голосов болельщиков. Второе место занял хавбек Алексей Батраков (23 процента), третье — форвард Дмитрий Воробьев (20 процентов).

Митрюшкин в сентябре провел 3 матча в РПЛ и в одном отстоял на ноль.