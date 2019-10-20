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Кирилл Панченко: «Динамо» настраивалось на быстрый гол»

21:53
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Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко после ничьей в матче 13-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1) отметил, что игроков переполняли эмоции, когда они вышли на поле в футболках в честь юбилея Льва Яшина.

 
20&nbsp;октября. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Бело-голубые занимают 15-е, предпоследнее место в&nbsp;РПЛ.«Динамо» встретит юбилей Яшина в зоне вылета

— Какие эмоции были сегодня? Вы выходили на поле в футболках, посвященных юбилею Льва Яшина.

— Эмоции переполняли. Мы понимали ответственность этого матча. Осознаем, за какой клуб играем. Лев Иванович душой и сердцем играл за «Динамо». У команды был хороший настрой. Многое получалось, хорошо перестраивались, работали. Правда, пропустили необязательный мяч.

— Можно сказать, что предматчевые торжественные церемонии сподвигли команду на быстрый гол на 3-й минуте?

— Мы настраивались на быстрый гол, много работали над этим, как играть, как перестраиваться, как убегать в позиционные атаки. Все наигрывали. Хорошо, что забили быстрый мяч, но потом на какое-то время отдали инициативу и пропустили со стандарта.

— Смена тренера повлияла на команду? Добавило эмоций?

— Они всегда добавляются, это ведь определенная встряска для команды. Но мы сейчас идем на пятнадцатом месте и очки нам сейчас очень важны. (Елена Григорьевская)

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Динамо — Краснодар

 

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