Кирилл Новиков: «Набранные очки для меня сейчас важнее, чем красивая игра»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков после матча 13-го тура премьер-лиги против «Краснодара» (1:1) прокомментировал турнирную ситуацию команды. Бело-голубые занимают 15-е место в РПЛ, имея в активе 11 очков.

— Почему решили сыграть с пятью защитниками с «Краснодаром»?

— Я считаю, эта схема больше подходит для наших игроков. Следующий матч у нас с ЦСКА. Посмотрим, может быть, и поменяем эту схему.

— Учитывая травмы и отсутствие Юсупова, насколько мы увидели сегодня то «Динамо», которое вы строите?

— Вы видите, потери у нас очень большие. Вера в то, что мы можем играть значительно сильнее, у нас есть. Говорить о том, что сегодня мы увидели что-то выдающееся, я бы не стал. Да, мы провели хороший тайм, быстро убегали в атаку, имели преимущество в плане создания моментов. Но невозможно за 8-10 дней поставить игру, которую хотелось бы видеть. Наша главная задача — набирать очки, прервать полосу неудач. Если вы спросите, что для меня лучше красивая игра или набранные очки, то я однозначно отвечу: второе. (Александр Рогулев)

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