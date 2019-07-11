"Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки!" Блиц Влашича для "СЭ"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич дал интервью "СЭ" в котором ответил на ряд вопросов. В частности, он назвал свою любимую кричалку фанатов армейцев.

Напомним, ЦСКА выкупил трансфер 21-летнего Влашича у "Эвертона" этим летом. В минувшем сезоне хорват провел 31 матч в составе армейцев, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.

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