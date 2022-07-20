Артем Дзюба посетил цирк Никулина в Москве

Нападающий Артем Дзюба посетил Московский Цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре.

Футболист вместе с семьей сходил на представление, посвященное 100-летию со дня рождения артиста.

«Побывал в Цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре, посетил представление, посвященное 100-летию легендарного Юрия Владимировича! Ходили всей семьей: с детьми, бабушками и дедушками, был безумно впечатлен, очень понравилось, видно, что вложили всю душу в создание этой программы.

Отдельное спасибо цирку, организаторам за то, что показали нам потом святая святых — кабинет Юрия Владимировича Никулина, в котором по сей день сохранили все в первозданном виде, а также закулисье цирка, было очень неожиданно и приятно! Получил огромное удовольствие, всем советую — сходите обязательно, потому что это шедевр, и нужно помнить людей, которые по сей день доставляют нам искреннюю радость и удовольствие!» — написал Дзюба у себя в соцсетях.

Артем Дзюба в Цирке Юрия Никулина. Фото Соцсети Фото Соцсети

В данный момент Дзюба является свободным агентом — форвард покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта с клубом.

Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин находится в процессе поиска новой команды и поддерживает форму в расположении «Рубина».