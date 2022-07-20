Артем Дзюба посетил цирк Никулина в Москве
Нападающий Артем Дзюба посетил Московский Цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре.
Футболист вместе с семьей сходил на представление, посвященное 100-летию со дня рождения артиста.
«Побывал в Цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре, посетил представление, посвященное 100-летию легендарного Юрия Владимировича! Ходили всей семьей: с детьми, бабушками и дедушками, был безумно впечатлен, очень понравилось, видно, что вложили всю душу в создание этой программы.
Отдельное спасибо цирку, организаторам за то, что показали нам потом святая святых — кабинет Юрия Владимировича Никулина, в котором по сей день сохранили все в первозданном виде, а также закулисье цирка, было очень неожиданно и приятно! Получил огромное удовольствие, всем советую — сходите обязательно, потому что это шедевр, и нужно помнить людей, которые по сей день доставляют нам искреннюю радость и удовольствие!» — написал Дзюба у себя в соцсетях.
В данный момент Дзюба является свободным агентом — форвард покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта с клубом.
Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин находится в процессе поиска новой команды и поддерживает форму в расположении «Рубина».
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|Факел
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|Краснодар
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6
|Динамо
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7
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8
|Химки
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9
|Ростов
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10
|Н. Новгород
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11
|Локомотив
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12
|Ахмат
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13
|Зенит
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14
|Оренбург
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|2-4
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15
|Торпедо
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16
|Урал
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Зенит – Факел
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
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Локомотив – Торпедо
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Ахмат – Краснодар
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Оренбург – Динамо
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Н. Новгород – Химки
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Урал – Сочи
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Максим Глушенков
Крылья Советов
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Роман Акбашев
Факел
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Тимур Аюпов
Оренбург
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Ильнур Альшин
Факел
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Максим Глушенков
Крылья Советов
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Александр Долгов
Химки
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
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Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
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|1