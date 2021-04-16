Кириченко считает, что дисквалификация Гильерме не помешает «Локомотиву» в матче с «Ростовом»

Бывший футболист и тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко заявил, что потеря вратаря Гильерме из-за дисквалификации не станет для «Локомотива» проблемой в матче 26-го тура против ростовчан.

«Потеря Гильерме — немаловажный фактор, поскольку это один из лидеров команды, ее старожил и в недавнем прошлом вратарь сборной, который, возможно, в нее еще вернется. Но, по идее, его дисквалификация не должна сказаться на «Локомотиве», у которого есть хороший второй голкипер Антон Коченков, не раз выручавший клуб. К тому же у «железнодорожников» достаточно надежная оборона и сильный состав в целом, поэтому полевые игроки могут подстраховать вратаря. А «Ростов» на этом фоне пока не обладает таким подбором футболистов, чтобы победить в ближайшем матче, если «Локо» сыграет в свою силу», — приводят «Известия» слова Кириченко.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Гильерме на два матча за поведение во время матча 25-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:0).

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится в субботу, 17 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).