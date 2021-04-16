Цаллагов: «Смолова очень много поливали грязью, не верили в него»

В большом интервью «СЭ» полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов вспомнил об игре за российскую молодежку в финальном турнире Евро-2013 и рассказал об отношениях с партнерами по той команде Федором Смоловым и Аланом Дзагоевым.

— В 2013-м вы были основным игроком нашей единственной до недавнего времени молодежки в XXI веке, которая вышла в финальный турнир Евро. Почему со Смоловым, Дзагоевым, Шатовым, Черышевым в составе команда Писарева не смогла набрать ни очка?

— С испанцами мы к этому были близки. Там нормально все складывалось, но потом Мората вышел на замену и в конце игры головой забил единственный мяч. Голландцев начали прессинговать, а там вратарь (Йерун Зут, — Прим. И.Р.) ногами лучше любого полевого играет. Он наш прессинг просто перебивал точной передачей, и они нас несколько раз на этом подловили (Голландия выиграла — 5:1, — Прим. И.Р.). С немцами зато при 0:0 забили осетинский гол! Я отобрал, отдал Шоте Бибилову, а Алан Дзагоев отправил мяч в сетку.

— С ним поддерживаете отношения?

— Не скажу, что близко общаемся, но при встрече — всегда от души. Сейчас вот пересечемся в матче «Сочи» — ЦСКА. Для обеих команд это очень важная игра. Но вы же понимаете — одно дело за пределами поля, а на газоне как в бане — генералов нет. Поэтому против Алана буду играть, как против любого!

— Со Смоловым, когда недавно играли с «Локомотивом», обнялись?

— Улыбнулись друг другу. Сейчас обниматься нельзя — коронавирус в мире! Все знают, что Федя вправо будет убирать и бить, — и все равно даем ему это сделать и забить. Молодец, только порадоваться за него могу. Мне запомнился момент, когда у него была долгая серия без голов, Смолова очень много поливали грязью, не верили в него. А он в «Урале» у Тарханова переборол эту ситуацию — и, сделав шаг назад, потом попер вперед.

Это как у Киплинга, который говорил, что похвале и порицанию — одна цена. Сегодня — одно, завтра — другое. А главное, чтобы внутри тебя сохранялся стержень, баланс, и ты сам в себя верил (Редьярд Киплинг писал: «Равно встречай хвалу и порицанье, Не забывая, что их голос лжив», — Прим. И.Р.).

— У вас самого были моменты, когда вам приходилось тяжело от общественного порицания?

— Я же не такой медийный и звездный — просто работяга. Но был момент в «Динамо». Там футбол какой-то непонятный шел. Бывают моменты, когда человек начинает чересчур копаться в себе. Я и сам по себе такой, что не ищу виноватых на стороне — в первую очередь пытаюсь внутрь себя заглянуть. Но там не видел, что не так делаю. И не понимал, что происходит.

Есть у меня земляк, Эдик Кундухов. В «Алании» долгое время реабилитологом работал, потом в Казани при Курбане Бердыеве. Он мне ни с того ни с сего тогда позвонил, хотя мы на тот момент не были постоянно на связи. И сказал: «Ибра, бывают моменты, когда не все зависит от тебя. Главное — будь в себе уверен. Жизнь — штука изменчивая, и самое важное — в себе не разувериться». Это мне здорово помогло. Понял, что иногда нужно просто перетерпеть. И не слушать разного рода экспертов.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Цаллаговым можно прочитать здесь.