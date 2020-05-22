Кикнадзе рассказал, на какие уступки может пойти «Локо» ради болельщиков

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, как ведется работа с болельщиками по теме абонементов.

— Вот смотрите, мы попробовали в прошлом году поднять немного цены на абонементы, и посмотреть на сколько эти 3,5 процента, которые можем собрать со стадиона, можно увеличить, — сказал Кикнадзе. — Это привело к серьезному конфликту с болельщиками. В этому году состоялась встреча с фанатами, обсуждали разные варианты, в том числе предложили концепцию работы с ценами.

Не собирались менять цены в этом году, но случилось то, что случилось. Когда появится потребность обсуждения новых подходов к реализации абонементов, тогда и будем эту историю обсуждать более подробно, исходя из той ситуации, которая будет на момент открытия стадиона.

В среду на клубном директорате обсуждались вопрос, что делать. Все наши болельщики учтены в ЦРМ-системе. Они получат уведомления, как мы предлагаем выйти из ситуации. Это будут либо компенсации, либо льготы при продлении абонементов. Необходимо найти компромисс с владельцами абонементов. В любом случае он будет найден.