Киевское «Динамо» может выкупить Шкурина у ЦСКА за миллион евро

У киевского «Динамо» есть опция выкупа контракта форварда ЦСКА Ильи Шкурина за один миллион евро, сообщает «Футбол 24». Футболист выступает за киевлян на правах аренды.

Также указано, что в случае выкупа контракта ЦСКА будет получать процент от последующих продаж игрока. Аренда игрока рассчитана на один сезон.

21-летний белорус в официальных матчах за «Динамо» пока не играл. При этом он забил по голу в двух последних товарищеских матчах на сборах.