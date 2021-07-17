Киевское «Динамо» может выкупить Шкурина у ЦСКА за миллион евро
У киевского «Динамо» есть опция выкупа контракта форварда ЦСКА Ильи Шкурина за один миллион евро, сообщает «Футбол 24». Футболист выступает за киевлян на правах аренды.
Также указано, что в случае выкупа контракта ЦСКА будет получать процент от последующих продаж игрока. Аренда игрока рассчитана на один сезон.
21-летний белорус в официальных матчах за «Динамо» пока не играл. При этом он забил по голу в двух последних товарищеских матчах на сборах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://football24.ua/ru/dinamo_mozhet_vykupit_shkurina_za_skromnuju_summu_no_pridetsja_delitsja_s_cska_n674413/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю