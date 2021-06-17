Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород»
16:51
«Нижний Новгород» объявил о том, что клуб возглавил Александр Кержаков.
Предыдущим клубом специалиста была «Томь», с которой он занял 18-е место по итогам сезона-2020/21.
«Премьер-лига — это огромный вызов для молодого тренера. При этом у нас и молодой клуб, который только вошел в высший дивизион российского футбола. Уверен, что такое сочетание даст хорошую синергию для успешного результата. Желаю удачи!» — сказал губернатор Глеб Никитин.
«Нижний Новгород» будет выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.
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