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Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород»

16:51
Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород». Фото ФК "Нижний Новгород".
Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород». Фото ФК &quot;Нижний Новгород&quot;.
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«Нижний Новгород» объявил о том, что клуб возглавил Александр Кержаков.

Предыдущим клубом специалиста была «Томь», с которой он занял 18-е место по итогам сезона-2020/21.

«Премьер-лига — это огромный вызов для молодого тренера. При этом у нас и молодой клуб, который только вошел в высший дивизион российского футбола. Уверен, что такое сочетание даст хорошую синергию для успешного результата. Желаю удачи!» — сказал губернатор Глеб Никитин.

«Нижний Новгород» будет выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.

Дополнительная информация:

http://fcnn.ru/nn-info/news/team/77841/

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