Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» объявил о том, что клуб возглавил Александр Кержаков.

Предыдущим клубом специалиста была «Томь», с которой он занял 18-е место по итогам сезона-2020/21.

«Премьер-лига — это огромный вызов для молодого тренера. При этом у нас и молодой клуб, который только вошел в высший дивизион российского футбола. Уверен, что такое сочетание даст хорошую синергию для успешного результата. Желаю удачи!» — сказал губернатор Глеб Никитин.

«Нижний Новгород» будет выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.