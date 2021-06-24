Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил игру новичка команды Сеяда Хакшабановича в товарищеском матче с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Он игрок высокого уровня. Понятно, что при такой жаре и при той общекомандной активности, которая была... Он сыграл свои эпизоды, попал в перекладину, был достаточно активен. Но это его первая игра и в такую жару, такой не очень динамичный футбол. Не совсем наверно его стезя, он все-таки игрок мобильный с высоким уровнем и скоростных качеств, и ведения единоборств, и интенсивности. Поэтому никак любая контрольная игра не изменит наше мнения о нем», — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.

27 мая «Рубин» объявил о покупке Хакшабановича у шведского «Норчепинга». 22-летний черногорец подписал контракт с казанским клубом на 5 лет