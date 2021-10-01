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Кечинов ждет зрелищный футбол в матче ЦСКА — «Краснодар»

04:20
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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов перед матчем 10-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» отметил, что хочет увидеть зрелищный футбол.

«Всегда матчи между этими командами проходят зрелищно и увлекательно. Часто бывает много красивых голов. Как болельщику мне бы очень хотелось увидеть зрелищный футбол, с обилием голов. Команды сейчас на ходу, поэтому все реально», — цитируют «Известия» Кечинова.

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится в субботу, 2 октября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1229184/nikolai-egorychev/brata-dva-komandy-alekseia-i-vasiliia-berezutckikh-sraziatsia-za-top-3

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Евгений Козинов все материалы автора

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