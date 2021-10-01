Экс-голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин перед матчем 10-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» отметил, что сложно выделить фаворита.

«Оба клуба сейчас в очень хорошей форме, честно говоря, сложно выделить фаворита. ЦСКА с молодым новым тренером выглядит вполне боеспособно и может навязать свою игру сопернику. Но «Краснодар» тоже в полном порядке. Предположу, что будет боевая ничья 2:2», — цитируют «Известия» Нигматуллина.

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится в субботу, 2 октября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.