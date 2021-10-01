Нигматуллин сделал прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар»
03:56
Экс-голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин перед матчем 10-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» отметил, что сложно выделить фаворита.
«Оба клуба сейчас в очень хорошей форме, честно говоря, сложно выделить фаворита. ЦСКА с молодым новым тренером выглядит вполне боеспособно и может навязать свою игру сопернику. Но «Краснодар» тоже в полном порядке. Предположу, что будет боевая ничья 2:2», — цитируют «Известия» Нигматуллина.
Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится в субботу, 2 октября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1229184/nikolai-egorychev/brata-dva-komandy-alekseia-i-vasiliia-berezutckikh-sraziatsia-za-top-3
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры
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