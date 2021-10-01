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Шварц стал лучшим тренером РПЛ в сентябре

10:15
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером Тинькофф РПЛ в сентябре.

В голосовании болельщиков победил Алексей Березуцкий, опередив Сергея Семака.

«Динамо» в сентябре уступило «Нижнему Новгороду» (1:2), а также обыграло «Сочи» (1:0) и «Рубин» (2:0).

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Сергей Разин все материалы автора

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