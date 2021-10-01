Шварц стал лучшим тренером РПЛ в сентябре
10:15
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером Тинькофф РПЛ в сентябре.
В голосовании болельщиков победил Алексей Березуцкий, опередив Сергея Семака.
«Динамо» в сентябре уступило «Нижнему Новгороду» (1:2), а также обыграло «Сочи» (1:0) и «Рубин» (2:0).
Сандро Шварц — лучший тренер сентября! ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2021
За наставника «Динамо» проголосовали эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР. В голосовании болельщиков с небольшим отрывом от Сергея Семака победил Алексей Березуцкий ?#ТренерМесяца pic.twitter.com/yZ3XmrOMet
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