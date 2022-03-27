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Сегодня, 18:40

Кечинов считает, что Максименко пока не стоит уходить в аренду

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Максименко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» рассказал, кто должен занять место в воротах красно-белых в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Селихов является основным вратарем «Спартака» и на него рассчитывают, в него верят. И если он будет ко дню игры с «Локомотивом» в полном порядке, нет причин заменять его на Максименко. Если же будут какие-то проблемы у него, и он не сможет играть в полную силу, тогда, конечно, нужно давать шанс Максименко. И пока я не думаю, что стоит смешить с переходом Максименко в аренду, ему нужно ждать свой шанс. В футболе постоянно какие-то моменты бывают: либо травмы, либо неудачная игра. Поэтому здесь только можно пожелать ему терпения. Нужно ждать своего шанса и воспользоваться им. Его же посадили на скамейку после ошибок, которые повлияли на результат, на игру команды. Селихов был в порядке и доказал, что он первый номер в «Спартаке». Если Максименко будет еще сезон сидеть, тогда ему уже стоит задуматься о переходе в другую команду», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Последний матч в основе «Спартака» в Тинькофф РПЛ Александр Максименко провел 24 октября 2021 года против «Зенита» (1:7). В нынешнем году 24-летний вратарь вышел один раз в стартовом составе московского клуба — в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Кубани» (6:1).

На счету 27-летнего Селихова 13 матчей и 16 пропущенных голов в текущем сезоне.

Матч 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» пройдет 2 апреля на «РЖД Арене».

Александр Максименко
Александр Селихов
Валерий Кечинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
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1
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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