Кечинов считает, что Максименко пока не стоит уходить в аренду

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» рассказал, кто должен занять место в воротах красно-белых в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Селихов является основным вратарем «Спартака» и на него рассчитывают, в него верят. И если он будет ко дню игры с «Локомотивом» в полном порядке, нет причин заменять его на Максименко. Если же будут какие-то проблемы у него, и он не сможет играть в полную силу, тогда, конечно, нужно давать шанс Максименко. И пока я не думаю, что стоит смешить с переходом Максименко в аренду, ему нужно ждать свой шанс. В футболе постоянно какие-то моменты бывают: либо травмы, либо неудачная игра. Поэтому здесь только можно пожелать ему терпения. Нужно ждать своего шанса и воспользоваться им. Его же посадили на скамейку после ошибок, которые повлияли на результат, на игру команды. Селихов был в порядке и доказал, что он первый номер в «Спартаке». Если Максименко будет еще сезон сидеть, тогда ему уже стоит задуматься о переходе в другую команду», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Последний матч в основе «Спартака» в Тинькофф РПЛ Александр Максименко провел 24 октября 2021 года против «Зенита» (1:7). В нынешнем году 24-летний вратарь вышел один раз в стартовом составе московского клуба — в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Кубани» (6:1).

На счету 27-летнего Селихова 13 матчей и 16 пропущенных голов в текущем сезоне.

Матч 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» пройдет 2 апреля на «РЖД Арене».