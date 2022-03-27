Агент рассказал, когда защитник «Локомотива» Магкеев вернется на поле

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал «СЭ» о состоянии игрока.

«Магкеев хорошо себя чувствует. Выполняет объем работы, который ему назначили реабилитологи и врачи. Колено ведет себя хорошо. Нужно сделать определенный совместный тест тренерского штаба «Локомотива» и клиники в Германии, где Стасу делали операцию. Они все посмотрят, проверят и дадут заключение на работу в общей группе. Пока Стас работает с ограничениями. Мы надеемся, что Магкеев появится на поле в этом сезоне. Стас очень хочет этого», — сказал Клюев «СЭ».

Футболист был травмирован 25 сентября в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». Магкеев покидал поле на носилках. После обследования у хавбека диагностировали разрыв передней крестообразной связки. 7 октября в одной из клиник Германии ему была успешно проведена операция.