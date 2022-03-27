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Мацуев: «Если для Селихова есть опасность после травмы, в матче с «Локомотивом» стоит дать шанс Максименко»

Денис Мацуев высказался о ситуации с вратарями «Спартака»
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в
Александр Максименко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с голкиперами московского клуба.

«Выбор вратаря — это тонкий момент. До недавнего времени Максименко был номером один, затем Селихов прочно завоевал свои позиции. Мы помним, как он выручал в Варшаве и с «Лестером». Надо смотреть на состояние вратарей. Всегда ставить нужно самых лучших, кто идеально готов в этой атмосфере. Максименко засиделся, психологически это не просто для вратаря, который был прочным, который вызывался в сборную. Если есть опасность для Селихова после повреждения на тренировке сборной, то надо попробовать Максименко. Если он чувствует, что находится в боевой форме, надо дать ему шанс», — сказал Мацуев «СЭ».

Также народный артист России ответил на вопрос, стоит ли отдавать Александра Максименко в аренду в другой клуб.

«У «Спартака» два талантливейших вратаря. Это всегда непросто для тренеров вратарей и всего штаба. О будущем Максименко надо говорить с ним. Мы знаем, что Селихов не раз травмировался и надолго. Но и дублером Максименко назвать сложно. Конечно, надо искать свой шанс и никуда не уходить из «Спартака», — добавил Мацуев.

Последний матч в основе «Спартака» в Тинькофф РПЛ Александр Максименко провел 24 октября 2021 года против «Зенита» (1:7). В нынешнем году 24-летний вратарь вышел один раз в стартовом составе московского клуба — в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Кубани» (6:1).

На счету 27-летнего Селихова 13 матчей и 16 пропущенных голов в текущем сезоне.

Матч 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» пройдет 2 апреля на «РЖД Арене».

Александр Максименко
Александр Селихов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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