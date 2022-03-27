Мацуев: «Если для Селихова есть опасность после травмы, в матче с «Локомотивом» стоит дать шанс Максименко»

Российский пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с голкиперами московского клуба.

«Выбор вратаря — это тонкий момент. До недавнего времени Максименко был номером один, затем Селихов прочно завоевал свои позиции. Мы помним, как он выручал в Варшаве и с «Лестером». Надо смотреть на состояние вратарей. Всегда ставить нужно самых лучших, кто идеально готов в этой атмосфере. Максименко засиделся, психологически это не просто для вратаря, который был прочным, который вызывался в сборную. Если есть опасность для Селихова после повреждения на тренировке сборной, то надо попробовать Максименко. Если он чувствует, что находится в боевой форме, надо дать ему шанс», — сказал Мацуев «СЭ».

Также народный артист России ответил на вопрос, стоит ли отдавать Александра Максименко в аренду в другой клуб.

«У «Спартака» два талантливейших вратаря. Это всегда непросто для тренеров вратарей и всего штаба. О будущем Максименко надо говорить с ним. Мы знаем, что Селихов не раз травмировался и надолго. Но и дублером Максименко назвать сложно. Конечно, надо искать свой шанс и никуда не уходить из «Спартака», — добавил Мацуев.

Последний матч в основе «Спартака» в Тинькофф РПЛ Александр Максименко провел 24 октября 2021 года против «Зенита» (1:7). В нынешнем году 24-летний вратарь вышел один раз в стартовом составе московского клуба — в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Кубани» (6:1).

На счету 27-летнего Селихова 13 матчей и 16 пропущенных голов в текущем сезоне.

Матч 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» пройдет 2 апреля на «РЖД Арене».