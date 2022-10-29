Кечинов назвал Мевлю неудачным приобретением «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре защитника красно-белых Михи Мевли.

«Неудачно играет Мевля. Когда он играл в основном составе против «Нижнего Новгорода», были проблемы. Пока по играм видно, что это неудачное приобретение. Если «Спартак» избавится от него зимой, то это будет только плюсом для команды. Ничего не потеряют с его уходом», — сказал Кечинов «СЭ».

Мевля перешел в «Спартак» в начале сентября нынешнего года. Он сыграл три матча в Кубке России и четыре — в чемпионате.

Красно-белые с 29 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.