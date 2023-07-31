КДК РФС рассмотрит красную карточку Гайича при получении обращения ЦСКА

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» сообщил, что комитет рассмотрит удаление защитника ЦСКА Милана Гайича в матче 2-го тура РПЛ при получении соответствующего заявления от армейцев.

«Если КДК получит заявление от футбольного клуба ЦСКА, то это заявление будет рассмотрено в установленном порядке. Пока никто из клубов не обращался по поводу отмен красных карточек», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил «СЭ», что армейцы подадут протест на судейство бригады во главе с Владиславом Безбородовым в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата».

В конце первой половины встречи Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР. Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.