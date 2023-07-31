«Балтика» окажет содействие болельщикам, облитым зеленкой в центре Москвы

В пресс-службе «Балтики» ответили на вопрос «СЭ» о том, будет ли клуб оказывать содействие болельщикам, которых облили зеленкой возле отеля «Хаятт» в Москве.

«Разумеется, мы будем содействовать нашим болельщикам», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее об инциденте сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что нападавший был в маске и подкараулил людей на выходе из фанатского автобуса. Пострадали как минимум десять человек.