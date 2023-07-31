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Сегодня, 11:08

КДК РФС рассмотрит удаление Семака в матче с «Ростовом». Тренер «Зенита» приглашен на заседание

КДК РФС пригласил Семака для рассмотрение удаления тренера в матче с «Ростовом»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке ближайшего заседания комитета по итогам 2-го тура РПЛ.

«Главный тренер «Урала» Гончаренко и тренер Ермакович — выход за пределы технической зоны.

«Рубин» — дисциплинарное нарушение — задержка выхода из раздевалки на две минуты на каждый тайм. Плюс главный трене Рашид Рахимов выходил за пределы технической зоны. Аналогично рассмотрим выход за пределы технической зоны тренером «Оренбурга» Иржи Ярошиком.

Болельщики «Ахмата» три раза выбегали на футбольное поле. Вдобавок команда «Ахмат» — два удаления в одном матче — неподобающее поведение команды. Также рассмотрим удаление главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Он приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Сергей Семак
РПЛ
РФС
ФК Зенит
Виктор Гончаренко
1
2
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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