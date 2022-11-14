Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:01

КДК рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Соболев и Дмитрий Живоглядов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии «СЭ» рассказал о повестке дня предстоящего заседания комитета.

«В матче «Крылья Советов» — «Ростов» рассмотрим скандирование болельщиками хозяев ненормативной лексики. Рассмотрим выход тренера «Динамо» Йокановича за пределы технической зоны. В матче «Локомотив» — «Спартак» не все игроки хозяев прошли через микст-зону, болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику. Рассмотрим неподобающее поведение «Спартака» — шесть желтых карточек. В матче «Химки» — «Сочи» болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику. Также рассмотрим неподобающее поведение «Краснодара», тоже шесть желтых карточек», — сказал Григорьянц «СЭ».

В 17-м туре РПЛ «Спартак» на выезде обыграл «Локомотив» (2:1). «Крылья Советов» дома проиграли «Ростову» (1:3). «Химки» дома проиграли «Сочи» (0:2).

РПЛ
РФС
Артур Григорьянц
28
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Без России Евротур стал еще хуже. Упала посещаемость, Швейцария чуть не выиграла
Прокат про Грету Тунберг провалился перед ничтожным количеством зрителей. Шеффилд — удивил
AP показало фото привязанных к столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Reuters сообщило о визите Зеленского в Херсон
Ухаживающим за родственниками пенсионерам в России увеличат пенсию
Песков прокомментировал деятельность Рогозина в зоне СВО
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур перед ЧМ-2022: «Динамо» — ЦСКА, «Локо» — «Спартак» и другие матчи
Кавазашвили ответил на вопрос, можно ли считать Сафонова первым вратарем сборной России
Не говорите на примере Сычевого о падении уровня РПЛ! Разве в Англии ворчали, когда начал забивать Варди?
Новиков уверен, что Захарян может заиграть на любом уровне
Выбери лучшего игрока 17-го тура РПЛ
Макарчук рассчитывает на то, что «Сочи» во второй части сезона РПЛ сыграет лучше, чем в первой
КДК РФС рассмотрит использование пиротехники болельщиками «Зенита» на матче с «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК РФС рассмотрит использование пиротехники болельщиками «Зенита» на матче с «Торпедо»

Макарчук рассчитывает на то, что «Сочи» во второй части сезона РПЛ сыграет лучше, чем в первой
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости