КДК рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии «СЭ» рассказал о повестке дня предстоящего заседания комитета.

«В матче «Крылья Советов» — «Ростов» рассмотрим скандирование болельщиками хозяев ненормативной лексики. Рассмотрим выход тренера «Динамо» Йокановича за пределы технической зоны. В матче «Локомотив» — «Спартак» не все игроки хозяев прошли через микст-зону, болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику. Рассмотрим неподобающее поведение «Спартака» — шесть желтых карточек. В матче «Химки» — «Сочи» болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику. Также рассмотрим неподобающее поведение «Краснодара», тоже шесть желтых карточек», — сказал Григорьянц «СЭ».

В 17-м туре РПЛ «Спартак» на выезде обыграл «Локомотив» (2:1). «Крылья Советов» дома проиграли «Ростову» (1:3). «Химки» дома проиграли «Сочи» (0:2).